Aereo biposto dell’Aeronautica militare precipitato a Sabaudia due dispersi
(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica militare sarebbe precipitato all'interno del Parco nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina: il velivolo sarebbe un biposto, i cui occupanti sono al momento dispersi. Sul posto i Vigili del fuoco stanno cercando di spegnere l'incendio dell'aereo. Ancora . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. E’ un biposto, dispersi i due piloti
