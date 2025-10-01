Aereo biposto dell’Aeronautica militare precipitato a Sabaudia due dispersi

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica militare sarebbe precipitato all'interno del Parco nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina: il velivolo sarebbe un biposto, i cui occupanti sono al momento dispersi. Sul posto i Vigili del fuoco stanno cercando di spegnere l'incendio dell'aereo. Ancora . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com