Aereo biposto dell’Aeronautica militare precipitato a Sabaudia due dispersi

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, un velivolo appartenente al 70° stormo dell'Aeronautica militare sarebbe precipitato all'interno del Parco nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina: il velivolo sarebbe un biposto, i cui occupanti sono al momento dispersi.  Sul posto i Vigili del fuoco stanno cercando di spegnere l'incendio dell'aereo.

