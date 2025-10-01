ADL chiama Rocchi | errore gravissimo in Milan-Napoli | Non se n’è accorto nessuno

ADL chiama Rocchi: errore gravissimo in Milan-Napoli Non se n’è accorto nessuno"> Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deciso di alzare la cornetta e di telefonare Rocchi per un grave errore commesso. Aurelio De Laurentiis non è rimasto in silenzio dopo la sfida tra Milan e Napoli persa dai suoi per 2-1. Il patron azzurro, furioso per un episodio arbitrale che ha inciso sulla gara, ha preso in mano il telefono. Dall’altra parte della cornetta c’era Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri. Il presidente partenopeo ha ribadito come un club di vertice non possa subire simili sviste. Secondo la sua visione, gli errori arbitrali devono essere ridotti al minimo, soprattutto in partite di questa importanza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - ADL chiama Rocchi: errore gravissimo in Milan-Napoli | Non se n’è accorto nessuno

In questa notizia si parla di: chiama - rocchi

Radio 24. . #FacebookLive #24settembre Tutti Convocati - Radio 24 Il mea culpa di Rocchi - facebook.com Vai su Facebook

Rocchi difende gli arbitri: “Se c’è un errore siamo pronti ad ammetterlo” - Manca solamente una giornata della stagione 2024/2025 ed è ancora tutto in bilico, con Inter e Napoli che si giocano lo Scudetto, Juventus, Roma e ... Scrive gianlucadimarzio.com

Rocchi spiega gli errori di arbitro e VAR in Milan-Bologna: “Su Nkunku per noi è sempre rigore” - La vittoria del Milan sul Bologna ha scatenato le prime grandi polemiche arbitrali di questo campionato, concentrate tutte sulla decisione di non assegnare ai rossoneri un calcio di rigore per un ... Riporta fanpage.it