Adescarono due 13enni con regali e le stuprarono | condannati in Inghilterra 7 uomini fino a 39 anni di carcere

I sette uomini della banda sono stati condannati dal tribunale di Manchester per aver molestato e stuprato due ragazze minorenni a Rochdale, tra il 2001 e il 2006. Il capo, Mohammed Zahid, è stato condannato a 35 anni. Le vittime, entrambe vulnerabili e note ai servizi sociali, venivano adescate con regali in cambio di favori sessuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

