Avvicinarsi sempre di più alla stagione fredda vuol dire parlare di capi e accessori che possano coniugare stile e protezione. E tra questi, quelli che sono già diventati una tendenza forte sono gli stivali aderenti. Ovvero quelli in pelle e nappa stretch che abbracciano il polpaccio come un guanto, strizzando un po’ l’occhio a certi stilemi degli Anni 60. Piatti, con mezzo tacco o con tacco un po’ più alto, arrivano sotto il ginocchio e spesso hanno una punta arrotondata o squadrata ma dai bordi smussati. Sfoggiano colorazioni classiche come il nero e i marroni, ma non disdegnano di sperimentare anche nuance più insolite come il rosso, il giallo burro, il viola e il grigio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Aderenti e sotto il ginocchio, strizzano l’occhio agli Anni 60 ma sanno come rinnovare il guardaroba contemporaneo