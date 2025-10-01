Adela Turin l’emancipazione femminile e l’editoria femminista

Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha cambiato l’editoria italiana e la letteratura femminista. Il suo nome è Adela Turin e questa la sua storia. Adela Turin, i primi successi. Un testo di Adela Turin, fonte testefiorite.it A soli 3 anni Adela Turin emigrò con i genitori a da Milano, dove era nata, a Quilmes in Argentina. Qui trascorse la sua infanzia per poi trasferirsi in Europa per terminare gli studi. In particolare a Parigi divenne amica di Antoinette Fouque, elemento di spicco della casa editrice Des Femmes. Anche se Parigi visse i primi successi professionali come il disegnare quadrati in seta per Lanvin Castillo fu il trasferimento a Milano a cambiare per sempre la sua vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

