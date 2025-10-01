Adeguatezza dell’adattamento di jack mcevoy nella nuova serie di michael connelly
Il panorama delle serie televisive dedicate al genere crime si arricchisce di nuovi progetti, tra cui spicca il prossimo sviluppo di una produzione ispirata alle opere di Michael Connelly. La novità più interessante riguarda la possibilità che un personaggio ancora poco noto possa ottenere una propria trasposizione televisiva, ampliando così l’universo narrativo dello scrittore e offrendo nuove opportunità di intrattenimento ai fan del genere. la nuova serie di michael connelly basata sulla sua esperienza come giornalista. una narrazione incentrata sul passato professionale dell’autore. Il nuovo progetto televisivo, attualmente conosciuto con il titolo provvisorio Untitled Florida Task Force, si focalizzerà sugli anni in cui Michael Connelly lavorava come cronista giudiziario nel sud della Florida, prima di dedicarsi esclusivamente alla scrittura di romanzi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it