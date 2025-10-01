Addio Maxar arriva l’era dei gemelli digitali e dei bus spaziali

Due nomi nuovi percorrono le orbite dell’economia spaziale. La storica sigla Maxar scompare dal lessico di settore e lascia il posto a Vantor e Lanteris, due marchi pensati per chiarire ruoli e ambizioni dopo anni di riorganizzazione. L’immaginario collettivo conserva le immagini firmate dal vecchio brand, ma l’azienda vuole cambiare pelle e messaggio. Il rebranding non nasce da un capriccio grafico, ma racconta invece un passaggio industriale maturo e un tentativo di mettere ordine tra satelliti che osservano e satelliti che si costruiscono. Vantor per i dati, Lanteris per i satelliti La novità è doppia e porta conseguenze pratiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

