Addio Beko arriva Invitalia | firmato il rogito a Roma
Siena, 1 ottobre 2025 – In queste 48 ore si gioca il futuro dello stabilimento Beko di viale Toselli. Da ieri la proprietà del sito è passata ufficialmente dalla Duccio Immobiliare srl a Invitalia, società partecipata del Mef. E oggi è attesa in fabbrica la visita del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che consegnerà ufficialmente le chiavi alla nuova proprietà. Massimo Martini, segretario Uilm di Siena, ribadisce: “Il ministro ha preso l’impegno ad aiutare lo stabilimento di Siena e tutti gli operai sono al lavoro, infatti in ottobre non sono previste giornate di stop alla produzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
