Addio allo chef Dino Alberto Paganelli aveva 50 anni
Dolore a San Buono per l’improvvisa e prematura scomparsa di Dino Alberto Paganelli, chef di 50 anni che lavorava a Carunchio.Il suo corpo era stato trovato senza vita a Petacciato marina (Campobasso) da un passante che aveva subito allertato i soccorsi: l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
