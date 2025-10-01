Addio al re della pasta è morto Giuseppe De Cecco
Addio al re della pasta, è morto Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco. Aveva 75 anni e da oltre trent’anni era una figura al centro della storia e della crescita dell’Abruzzo e di un’azienda che ha sempre prodotto pasta e farine di alta qualità esportate in tutto il mondo. Stop alle attività. Il gruppo De Cecco ha sospeso le attività delle aziende per oggi e domani in ricordo e per omaggiare l’imprenditore. “Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio – si legge in una nota – il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
