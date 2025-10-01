Addio al pittore del cinema Renato Casaro maestro della cartellonistica

Comingsoon.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E'morto nella sua Treviso il maestro della cartellonistica cinematografica Renato Casaro, che avrebbe compiuto 90 anni a ottobre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

