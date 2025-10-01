Addio al DJ che trasformò la musica
Ci ha lasciati il dj bolognese Roberto Pazzaglia, pioniere delle prime emittenti radiofoniche bolognesi nate a metà degli anni 70 e che hanno cambiato le nostre vite musicali inserendo anche le dediche e le richieste degli ascoltatori. Pazzaglia c’era sempre e c’è ancora. È presente nei ricordi delle interminabili serate in discoteca che ci ha fatto vivere e che, ancora oggi, fanno parte dei migliori anni della nostra vita. Valentino Luce Risponde Beppe Boni Roby Pazzaglia, al secolo Roberto Petrillo, è stato uno di coloro che ha trasformato la figura del dj, nato come passatempo, in una professione vera e propria, in un’espressione artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
