addio ai cipressi del mausoleo di augusto erano in cattivo stato

È un colpo al cuore vedere così «spoglio» il Mausoleo di Augusto, ma a quanto pare il taglio degli storici cipressi che lo circondano è giustificato dal cattivo stato delle piante, che sarebbero «a rischio caduta» - assicura la Sovrintendenza capitolina, impegnata nella riqualificazione del monumento - e saranno sostituite da altrettanti giovani alberi. È indubbio però che vedere le motoseghe all'opera sia quasi uno choc per gli habitué di piazza Augusto Imperatore. Tra chi sorseggia un cocktail seduto ai tavolini del «Bvlgari Hotel», chi aspetta che il proprio tavolo si liberi da «Sorbillo» o al «Vero Alfredo», la curiosità si tocca con mano: «Ma che fanno? Li tagliano?». 🔗 Leggi su Iltempo.it

