Addio a un grande imprenditore italiano l’azienda si ferma per lui

Un'aria sospesa, quasi irreale, si è diffusa tra i reparti di una delle realtà più amate e riconosciute del settore alimentare italiano. Un silenzio che non è solo mancanza di rumore, ma rispetto e commozione davanti a una perdita che ha colto tutti di sorpresa. In queste ore, i macchinari si sono fermati, le luci degli uffici si sono attenuate, e un senso di vuoto attraversa corridoi che, fino a ieri, erano pieni di passione e operosità. Qualcosa di profondo è cambiato, e non solo tra le mura di un'azienda, ma nell'intero panorama industriale.

addio grande imprenditore italianoAddio a Giuseppe Adolfo De Cecco, grande imprenditore della pasta italiana - Il gruppo De Cecco annuncia la sospensione delle attività in sua memoria e conferma Filippo Antonio De Cecco com ... Si legge su italiaatavola.net

