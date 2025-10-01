Addio a Massimo Cavallaro | La tua musica e i tuoi messaggi di pace non si spegneranno mai
Il mondo della cultura a lutto per la morte di Massimo Cavallaro, storico direttore artistico del Salina Festival. Il suo cuore ha smesso di battere stanotte dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.Musicista affermato, ha collaborato anche con Antonio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
