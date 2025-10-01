Addio a Jane Goodall l’etologa che ha vissuto tra gli scimpanzé per studiare il loro comportamento
Addio a Jane Goodall. L’etologa britannica, celebre per le sue rivoluzionarie ricerche sul campo sugli scimpanzé e per il suo impegno a favore dell’ ambiente in tutto il mondo, è morta all’età di 91 anni. A darne l’annuncio su Instagram il Jane Goodall Institute, riferendo che Goodall è morta per cause naturali mentre si trovava in California per un tour di conferenze negli Stati Uniti. Mentre viveva tra gli scimpanzé in Africa decenni fa, Goodall documentò l’uso di strumenti da parte degli animali e altre attività che in precedenza si ritenevano esclusive degli esseri umani. Notò anche le loro personalità distinte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé
Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé - La celebre primatologa, etologa e attivista britannica Jane Goodall, conosciuta a livello internazionale come "la donna che parlava con gli scimpanzé" e come "la madre" dell'etologia mod
Il mondo dice addio a Jane Goodall: morta la signora degli scimpanzé che ha rivoluzionato il nostro sguardo sul mondo animale - La regina degli scimpanzé è morta a 91 anni dopo una vita al servizio della natura