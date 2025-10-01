Addio a Jane Goodall la signora degli scimpanzé che ha rivoluzionato l’etologia

Si è spenta a 91 anni in California la celebre etologa e naturalista britannica Jane Goodall, considerata la “signora degli scimpanzé”. La notizia è stata confermata dallo Jane Goodall Institute, che in un comunicato ha spiegato come la scienziata sia morta per cause naturali mentre si trovava negli Stati Uniti per un tour di conferenze. Una vita dedicata alla ricerca. Goodall ha consacrato la sua esistenza allo studio e alla protezione degli scimpanzé, contribuendo a rivoluzionare la ricerca scientifica sul comportamento animale. Con le sue osservazioni pionieristiche ha dimostrato, tra le altre cose, che gli scimpanzé utilizzano strumenti, abbattendo barriere fino ad allora considerate invalicabili tra esseri umani e altri primati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

