Addio a Jane Goodall la signora degli scimpanzé che ha rivoluzionato l’etologia
Si è spenta a 91 anni in California la celebre etologa e naturalista britannica Jane Goodall, considerata la “signora degli scimpanzé”. La notizia è stata confermata dallo Jane Goodall Institute, che in un comunicato ha spiegato come la scienziata sia morta per cause naturali mentre si trovava negli Stati Uniti per un tour di conferenze. Una vita dedicata alla ricerca. Goodall ha consacrato la sua esistenza allo studio e alla protezione degli scimpanzé, contribuendo a rivoluzionare la ricerca scientifica sul comportamento animale. Con le sue osservazioni pionieristiche ha dimostrato, tra le altre cose, che gli scimpanzé utilizzano strumenti, abbattendo barriere fino ad allora considerate invalicabili tra esseri umani e altri primati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: addio - jane
Brad Pitt in lutto, l’addio alla madre Jane Etta: “Continuerà a vivere…”
Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé
Addio a Jane Goodall, l’etologa che ha vissuto tra gli scimpanzé per studiare il loro comportamento
Addio Robert Redford. È morto stamani all'età di 89 anni il grande divo americano, interprete di indimenticati film. Lo abbiamo conosciuto accanto a una Jane Fonda in reggiseno con "A piedi nudi nel parco", poi è passato a Barbra Streisand per ricordarci "Co - facebook.com Vai su Facebook
Addio all’immenso #RobertRedford (1936-2025), attore, regista, produttore, icona intramontabile di #Hollywood, nonché visionario fondatore del @sundanceorg e del @sundancefest. Presente alla #BiennaleCinema fin dagli anni Settanta, lo ricordiamo con q - X Vai su X
Addio alla signora degli scimpanzè, Jane Goodall - La famosa etologa e naturalista britannica si è spenta a 91 anni in California (Stati Uniti) per “cause naturali”, come confermato dall'Istituto ... Riporta msn.com
Il mondo dice addio a Jane Goodall: morta la signora degli scimpanzé che ha rivoluzionato il nostro sguardo sul mondo animale - La regina degli scimpanzé è morta a 91 anni dopo una vita al servizio della natura ... Come scrive greenme.it