Addio a Jane Goodall la donna che parlava con gli scimpanzé
(Adnkronos) – La celebre primatologa, etologa e attivista britannica Jane Goodall, conosciuta a livello internazionale come "la donna che parlava con gli scimpanzé" e come "la madre" dell'etologia moderna, la scienza che studia il comportamento degli animali, è morta all'età di 91 anni, per cause naturali, nella mattinata di mercoledì 1° ottobre, mentre si trovava . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: addio - jane
Brad Pitt in lutto, l’addio alla madre Jane Etta: “Continuerà a vivere…”
Addio Robert Redford. È morto stamani all'età di 89 anni il grande divo americano, interprete di indimenticati film. Lo abbiamo conosciuto accanto a una Jane Fonda in reggiseno con "A piedi nudi nel parco", poi è passato a Barbra Streisand per ricordarci "Co - facebook.com Vai su Facebook
Addio all’immenso #RobertRedford (1936-2025), attore, regista, produttore, icona intramontabile di #Hollywood, nonché visionario fondatore del @sundanceorg e del @sundancefest. Presente alla #BiennaleCinema fin dagli anni Settanta, lo ricordiamo con q - X Vai su X
Jane Goodall, morta la donna che parlava alle scimmie: l'etologa che con le sue scoperte «ha rivoluzionato la scienza» - Addio a Jane Goodall, la donna che parlava alle scimmie: la celebre etologa britannica è morta a 91 anni in California mentre era impegnata in ... Lo riporta msn.com
Addio a Jane Goodall, la donna che parlava con gli scimpanzé - La celebre primatologa, etologa e attivista britannica Jane Goodall, conosciuta a livello internazionale come "la donna che parlava con gli scimpanzé" e come "la madre" dell'etologia mod ... Segnala cn24tv.it