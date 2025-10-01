Addio a Jane Goodall la donna che parlava con gli scimpanzé

(Adnkronos) – La celebre primatologa, etologa e attivista britannica Jane Goodall, conosciuta a livello internazionale come "la donna che parlava con gli scimpanzé" e come "la madre" dell'etologia moderna, la scienza che studia il comportamento degli animali, è morta all'età di 91 anni, per cause naturali, nella mattinata di mercoledì 1° ottobre, mentre si trovava . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

