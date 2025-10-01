Addio a Giuseppe Adolfo De Cecco morto l' erede della dinastia della pasta ed ex presidente del Pescara aveva 77 anni

Tra le sue imprese quella di aver rilanciato il marchio di pasta a livello nazionale ed internazionale e aver portato la squadra di calcio della sua città in Serie A. De Cecco ha deciso di fermare le attività per due giorni È morto all'età di 77 anni Giuseppe Adolfo De Cecco, erede della dina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Giuseppe De Cecco morto, addio all'erede dello storico pastificio: oggi avrebbe compiuto 77 anni. L'azienda si ferma due giorni per lutto - Il Gruppo De Cecco, azienda italiana attiva nel settore alimentare, piange la scomparsa di Giuseppe Adolfo De Cecco.

Addio a Giuseppe Adolfo De Cecco: il mondo dell'imprenditoria in lutto - Si è spento nelle scorse ore Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, sopraffatto da una malattia.

