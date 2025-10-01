Addio a Giuseppe Adolfo De Cecco ad e presidente dell’omonimo Pastificio
Grave lutto nel mondo dell’imprenditoria e dello sport pescarese. È infatti improvvisamente scomparso Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent’anni figura centrale nella storia e nella crescita dell’azienda. “Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio – si legge in una nota -, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sassari dice addio a Giuseppe Desole, storico messo del tribunale e tifoso della Torres Nel mese di marzo aveva ricevuto la visita a sorpresa del capitano rossoblù insieme al preparatore dei portieri e allo staff comunicazione del club - facebook.com Vai su Facebook
Lutto nel mondo della pasta: addio al suo “re” più amato - Grave lutto: è morto Don Beppe De Cecco, presidente del Pastificio e figura storica anche nello sport pescarese. Da donnaglamour.it
Addio a Giuseppe De Cecco, erede della dinastia della pasta - L’imprenditore abruzzese è scomparso a 75 anni. Segnala repubblica.it