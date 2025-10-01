Addio a Don Beppe De Cecco | l’uomo che rese grande pasta e Pescara

Pescara - È morto Giuseppe Adolfo De Cecco, storico presidente del Pastificio De Cecco e del Pescara Calcio. Lutto cittadino e aziendale per una figura simbolo d’Abruzzo. Il mondo dell’imprenditoria abruzzese e dello sport piange la scomparsa improvvisa di Giuseppe Adolfo De Cecco, per tutti “Don Beppe”, presidente e amministratore del celebre Molino e Pastificio De Cecco, una delle eccellenze italiane più riconosciute al mondo. Figura centrale nella crescita dell’azienda per oltre trent’anni, De Cecco è stato protagonista assoluto nello sviluppo del marchio, trasformandolo da impresa familiare a colosso internazionale del settore agroalimentare, simbolo del Made in Italy. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Addio a “Don Beppe” De Cecco: l’uomo che rese grande "pasta" e Pescara

