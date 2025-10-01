Addio a Carla Petit Di Giulio | protagonista delle battaglie per l' ambiente

Si è spenta all'età di 98 anni la signora Carla Petit Di Giulio, vedova del dottor Tonino Di Giulio, medico ambientalista al quale è stato intitolato il parco cittadino. Era nata a Padova il 10 novembre 1926. La Fondazione Di Giulio, che la ricorda con grandissimo affetto, ne rimarca la presenza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

