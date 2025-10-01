Addestramento su un tir tecnologico per gli specializzandi dell' Università con i chirurghi ortopedici di Aoup
Un workshop teoricopratico per lo studio e l’impianto di mezzi di sintesi per il trattamento delle fratture degli arti e per la chirurgia del piede e della caviglia si è tenuto nei giorni scorsi a Pisa in Aoup, all’interno del Mobile Lab Truck, un laboratorio educazionale mobile che consente di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
