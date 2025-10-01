Ad Avellino l' assemblea nazionale dell’Ugai | il programma

Avellinotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea nazionale dellUgai, Unione Garden Club d’Italia, si terrà quest’anno ad Avellino il 3, 4 e 5 ottobre prossimi. Con grande entusiasmo le socie e la presidente del Garden Club Verde Irpinia, Gabriella Barra, si stanno adoperando per offrire, nei giorni di permanenza degli oltre 50. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - assemblea

Avellino, Gianluca Festa annuncia l'assemblea "Tutta la verità" sulla crisi comunale

Avellino chiede il ritorno del treno: assemblea pubblica dopo il boom di firme

avellino assemblea nazionale dell8217ugaiAvellino scede in piazza: «Sfidiamo la criminalità» - Attese centinaia di persone che questo pomeriggio, al grido di "Disarmiamo Avellino, un'altra ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Assemblea Nazionale Dell8217ugai