Ad Avellino la III edizione di Diabete Irpinia | il 10 e 11 ottobre
L’endocrinologia e la diabetologia tornano protagoniste in Irpinia con la III edizione di “Diabete Irpinia – Diabete ed Obesità”, in programma il 10 e 11 ottobre 2025 presso l’Hotel Belsito di Avellino. L’evento, patrocinato da ASL Avellino, Ordine dei Medici, AMD, SID, AME e altri enti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - edizione
Presentato ad Avellino il XXXVIII meeting internazionale di atletica leggera: un’edizione nel segno dei giovani e del rilancio nazionale
Avellino, al via la sesta edizione del torneo di bocce di San Tommaso
Mario Puzo Film Festival: la XI Edizione! Dal 19 al 24 agosto ritorna il festival tra Benevento e Avellino
Telenostra Avellino. . Telegiornale - Edizione delle 20.30 - In tv seguici su Telenostra Canale 119 - facebook.com Vai su Facebook