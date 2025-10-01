Ad Avellino la III edizione di Diabete Irpinia | il 10 e 11 ottobre

L’endocrinologia e la diabetologia tornano protagoniste in Irpinia con la III edizione di “Diabete Irpinia – Diabete ed Obesità”, in programma il 10 e 11 ottobre 2025 presso l’Hotel Belsito di Avellino. L’evento, patrocinato da ASL Avellino, Ordine dei Medici, AMD, SID, AME e altri enti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

