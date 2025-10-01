Ad Atessa apre l' ufficio di prossimità per semplificare l’accesso alla giustizia | i giorni di apertura

Da giovedì 23 ottobre, ad Atessa, apre l'ufficio di prossimità, che sarà operativo all'interno del centro servizi al cittadino, aperto dal 2020.L'ufficio di prossimità è uno sportello dedicato a semplificare l’accesso alla giustizia, soprattutto per chi è più fragile o vive lontano dai tribunali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

