ad arezzo torna il mercato internazionale e diventa capitale dei sapori

Arezzo, 1 ottobre 2025 –  Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre  Arezzo torna ad essere ‘l’ombelico del mondo’. Merito del “Mercato Internazionale”, la rassegna che celebra lo street food, l’artigianato etnico e le eccellenze locali. Per tre giorni le strade del centro si animeranno con oltre 300 stand provenienti da ogni angolo del pianeta, in un percorso che racconta la cultura del cibo e della manualità artigiana in una cornice unica e suggestiva. Tra le novità di questa edizione, la 19esima, spicca il debutto della cucina portoghese, con i celebri pasteis de nata, i golosi cestini di sfoglia ripieni di crema che hanno conquistato palati in tutto il mondo, e molte altre leccornie dolci e salate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

arezzo torna mercato internazionaleMercato internazionale, Atam in campo per offrire servizi di sosta e garantire la mobilità nel centro - Arezzo, 1 ottobre 2025 – Anche quest’anno, in occasione del Mercato Internazionale dei prodotti tipici, Atam Spa mette in campo tutte le proprie risorse per offrire i più adeguati servizi di sosta e ... Come scrive msn.com

Torna il Mercatino Internazionale - Torna il Mercatino Internazionale ad Arezzo con i sapori dal mondo ma anche dal territorio. Riporta teletruria.it

