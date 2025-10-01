Ad Arezzo torna il Mercato internazionale e diventa capitale dei sapori
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre Arezzo torna ad essere ‘l’ombelico del mondo’. Merito del “Mercato Internazionale”, la rassegna che celebra lo street food, l’artigianato etnico e le eccellenze locali. Per tre giorni le strade del centro si animeranno con oltre 300 stand provenienti da ogni angolo del pianeta, in un percorso che racconta la cultura del cibo e della manualità artigiana in una cornice unica e suggestiva. Tra le novità di questa edizione, la 19esima, spicca il debutto della cucina portoghese, con i celebri pasteis de nata, i golosi cestini di sfoglia ripieni di crema che hanno conquistato palati in tutto il mondo, e molte altre leccornie dolci e salate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arezzo - torna
Arezzo e la Fiera Antiquaria, l’assalto dei banchi La città torna a riempirsi
Torna Valdarno Jazz, quattro concerti tra Firenze e Arezzo e Steve Coleman ospite speciale
Arezzo si veste di bianco: torna la grande cena in piazza Grande
CARPI CALCIO. SALL ILLUDE, POI L’AREZZO SCAPPA. E GERBI VA KO Il Carpi torna da Arezzo con la seconda sconfitta di fila, dopo aver messo paura alla capolista. Finisce 3-1 per i toscani dopo il vantaggio biancorosso di Sall. Mister Cassani perde Gerbi - facebook.com Vai su Facebook
Dal 14 al 16 novembre Arezzo torna a essere il cuore dell’agriturismo italiano con la XXIII edizione di @AgrieTour, il Salone Nazionale dell'Agriturismo. Un appuntamento atteso dagli operatori del settore https://bit.ly/Agrietour25 di Raffaella Galamini - X Vai su X
Mercato internazionale, Atam in campo per offrire servizi di sosta e garantire la mobilità nel centro - Arezzo, 1 ottobre 2025 – Anche quest’anno, in occasione del Mercato Internazionale dei prodotti tipici, Atam Spa mette in campo tutte le proprie risorse per offrire i più adeguati servizi di sosta e ... Come scrive msn.com
Torna il Mercatino Internazionale - Torna il Mercatino Internazionale ad Arezzo con i sapori dal mondo ma anche dal territorio. Riporta teletruria.it