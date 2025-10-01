Arezzo, 1 ottobre 2025 – Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre Arezzo torna ad essere ‘l’ombelico del mondo’. Merito del “Mercato Internazionale”, la rassegna che celebra lo street food, l’artigianato etnico e le eccellenze locali. Per tre giorni le strade del centro si animeranno con oltre 300 stand provenienti da ogni angolo del pianeta, in un percorso che racconta la cultura del cibo e della manualità artigiana in una cornice unica e suggestiva. Tra le novità di questa edizione, la 19esima, spicca il debutto della cucina portoghese, con i celebri pasteis de nata, i golosi cestini di sfoglia ripieni di crema che hanno conquistato palati in tutto il mondo, e molte altre leccornie dolci e salate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ad Arezzo torna il “Mercato internazionale” e diventa capitale dei sapori