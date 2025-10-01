Ad Alberobello la presentazione del libro di Elvio Carrieri ‘Poveri a noi’

Venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 18.30 presso il Centro Culturale Galiani (ex Conceria), in via Barsento ad Alberobello, si terrà la presentazione del libro di Elvio Carrieri Poveri a noi, proposto da Valerio Berruti al Premio Strega 2025.A dialogare con l’autore ci sarà Antonella Ricci, in un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

