Ad Alberobello la presentazione del libro di Elvio Carrieri ‘Poveri a noi’

Venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 18.30 presso il Centro Culturale Galiani (ex Conceria), in via Barsento ad Alberobello, si terrà la presentazione del libro di Elvio Carrieri Poveri a noi, proposto da Valerio Berruti al Premio Strega 2025.A dialogare con l’autore ci sarà Antonella Ricci, in un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: alberobello - presentazione

Ad Alberobello la presentazione del libro di Elvio Carrieri ‘Poveri a noi’

Domenica 21 Settembre, ore 17.30 Presentazione del libro "L'ETICA STANCA Dialoghi sull'etica pubblica" Presso presso Casa d'Amore, Alberobello - facebook.com Vai su Facebook

Ad Alberobello la presentazione del libro di Elvio Carrieri ‘Poveri a noi’ - CULTURA "Poveri a noi" è una raccolta che indaga le fragilità, i desideri e le contraddizioni della contemporaneità attraverso lo sguardo giovane e lucido dell’autore. Scrive agorablog.it