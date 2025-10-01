Ad Acerra c’è un grande bar in una dimora ottocentesca ed è bellissimo
Ritorno è un progetto imprenditoriale giovane e con una grande visione: caffetteria, ristorante, cocktail bar, ma anche luogo di ospitalità ed eventi, offre alla comunità in provincia di Napoli uno spazio di aggregazione di qualità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Terra dei Fuochi, altri 10 milioni dal Governo Meloni. FDI Acerra: “Grande soddisfazione”
Questa sera, domani sera e domenica sera ritorna nella meravigliosa location del Castello dei Conti di Acerra la rassegna "Acerra in scena", un evento che si è già tenuto nei weekend di giugno e luglio con un grande successo di pubblico, attirando anche citt