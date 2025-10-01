Acquisti in rete | aggiornate le funzionalità ANAC per l’integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici

Dal 1° ottobre 2025 sono operative nuove modifiche all’interno del sistema Acquisti in rete, in relazione al collegamento con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) dell’ANAC. L’aggiornamento riguarda in particolare le Schede ANAC, oggetto di una revisione nei campi di compilazione e nei flussi di selezione, in linea con gli ultimi adeguamenti stabiliti dalla stessa ANAC. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

