Acquisizioni e cessioni in Bergamasca | sono 60 le aziende in cerca d’occasioni

Ecodibergamo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CONFINDUSTRIA. II servizio a supporto delle operazioni di M&A riceve richieste mensilmente Il vicepresidente Manzoni: «Si vende per diversi motivi, ma chi compra cerca competenze». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

acquisizioni e cessioni in bergamasca sono 60 le aziende in cerca d8217occasioni

© Ecodibergamo.it - Acquisizioni e cessioni in Bergamasca: sono 60 le aziende in cerca d’occasioni

In questa notizia si parla di: acquisizioni - cessioni

acquisizioni cessioni bergamasca sonoAcquisizioni e cessioni in Bergamasca: sono 60 le aziende in cerca d’occasioni - In poco meno di un anno dall’avvio del servizio la piattaforma M&Atching di Confindustria Bergamo, nata per supportare le imprese associate in caso di acquisizioni o fusioni, ha raccolto circa 60 ... Riporta ecodibergamo.it

Iveco verso cessione veicoli militari, pole Leonardo per acquisizione - Iveco Defence Vehicles nel 2024 ha registrato ricavi per 1,13 miliardi (+15%) e si è ipotizzato un valore di 1,7 miliardi. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Acquisizioni Cessioni Bergamasca Sono