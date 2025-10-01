Acque spa partecipa al progetto europeo ' Watersense' per soluzioni di gestione sostenibili e innovative
Acque è tra i protagonisti del nuovo progetto europeo Watersense, lanciato ufficialmente di recente a Santander in Spagna e finanziato dal programma Horizon Europe con un budget complessivo di 5,28 milioni di euro. L’iniziativa, che riunisce 16 partner internazionali, si svilupperà nei prossimi 4. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
