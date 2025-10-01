Un tempo qua nel destra-centro era tutta campagna leghista, un po’ come nelle Marche. Di là si è appena votato, ha rivinto Francesco Acquaroli. Il partito di Matteo Salvini ha perso quasi 100mila voti in cinque anni; da primo della coalizione è arrivato terzo, dietro Fratelli d’Italia e Forza Italia. Qua, nel 2020, la Lega prese 353.514 voti (21,78 per cento), non esattamente pochi. Adesso tra i leghisti sono in corso le scommesse su quanto otterrà il loro partito alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre: sopra o sotto il 5 per cento? L’effetto Gip Vannacci si farà sentire? E in che modo? A favore o contro? Gip nel frattempo continua a farsi degli amici nel suo partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acque agitate nel Carroccio vannacciano