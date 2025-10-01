Aci Catena al via la pulizia di caditoie e pozzetti

Cataniatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partiti questa mattina i lavori di pulizia di caditoie e pozzetti nel territorio comunale di Aci Catena, in vista della stagione autunnale. La sindaca Margherita Ferro, insieme ai dirigenti comunali Alfio Grassi e Nello Fichera, ha effettuato un sopralluogo lungo la circumvallazione Russo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catena - pulizia

Aci Catena, proseguono le operazioni di pulizia e bonifica nel territorio comunale

Aci Catena, al via il progetto “Argento Vivo”: gli anziani al fianco degli studenti per aumentare la sicurezza - L’obiettivo di garantire ai giovani studenti catenoti la possibilità di raggiungere in sicurezza le scuole, evitando rischi durante l'attraversamento ... Come scrive cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Aci Catena Via Pulizia