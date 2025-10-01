Accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili Kaufman non risponde ai pm ma sarà processato in Italia

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, sarà processato in Italia. Interrogato dai pm, si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accusato - duplice

Kaufmann estradato dalla Grecia, arriva in Italia l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili

Torino, catturato di notte il 35enne accusato del duplice tentato omicidio per un debito di droga

Salvatore Oncone accusato di duplice omicidio: ha ucciso la moglie e il filgio a colpi di pietra

accusato duplice omicidio villaAccusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufman non risponde ai pm ma sarà processato in Italia - Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, sarà processato in Italia ... Lo riporta fanpage.it

accusato duplice omicidio villaOmicidi Villa Pamphili, Kaufmann non parla: scena muta davanti ai pm - Il 46enne americano è rimasto in silenzio davanti ai pm di Roma che nel pomeriggio sono tornati nel carcere dove è detenuto ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Accusato Duplice Omicidio Villa