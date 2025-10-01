Accusati di abbandono e incuria per un piccolo pino sulla tomba | la denuncia di una famiglia

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, da parte di una famiglia che ha ricevuto una delle comunicazioni del Comune di Pordenone per la cura delle tombe nei cimiteri urbani. I miei genitori sono sempre state persone rispettose del vivere civile e della cosa pubblica. Eseguono correttamente la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: accusati - abbandono

Padre e figlio a processo sono accusati di lesioni colpose. Al dipendente ferito il responsabile dell’azienda disse: «Dì che ti sei fatto male in casa cadendo» - facebook.com Vai su Facebook

Bollette ConGeSi, Avvocatideiconsumatori accusa il Comune: “Conflitto di interessi e abbandono dei cittadini” - X Vai su X

“Il bimbo caduto era solo da 20 minuti”. Nuova accusa: abbandono di minore - I poliziotti hanno inoltre accertato che, prima d’arrivare sul cornicione da cui è precipitato per oltre cinque metri, il piccolo è dovuto salire su una scala senza corrimano. Scrive ilsecoloxix.it