Account Instagram di Disney hackerato | spunta una falsa criptovaluta Disney Coin

Nelle ultime ore l’account ufficiale Instagram di Disney è stato vittima di un attacco hacker. Alcuni post e stories, infatti, hanno pubblicizzato una presunta criptovaluta chiamata Disney Coin (DSN), legata alla blockchain di Solana. Cosa è successo all’account Instagram di Disney Intorno alle 9 del mattino, i follower della celebre pagina hanno notato post e stories sospette che annunciavano: il lancio di un token chiamato Disney Coin (DSN). riferimenti alla blockchain di Solana. un contratto di acquisto (CA) per invitare gli utenti a comprare la moneta. Il contenuto utilizzava loghi e grafiche ufficiali di Disney, rendendo il tentativo di truffa ancora più credibile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Account Instagram di Disney hackerato: spunta una falsa criptovaluta “Disney Coin”

In questa notizia si parla di: account - instagram

Martina Ceretti Instagram: chiuso l’account?

Instagram, come funziona la novità Repost (e cosa fare se non è ancora disponibile nel tuo account)

Anthony Hopkins ha ottenuto il ruolo in Locked grazie al suo account Instagram

Vi diamo il bentornato alla #WeekInTranslation in questo nuovo #CeatlFiday. La scorsa settimana sull'account Instagram del Ceatl abbiamo avuto il piacere di sbirciare nella vita quotidiana della nostra collega Saana Rusi del SKTL, Associazione finlandese di - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA Carlos Alcaraz SALTERÀ il Masters 1000 di Shanghai: l'annuncio direttamente dal giocatore tramite le sue storie Instagram. - X Vai su X

Disney Store Italia hackerato su Instagram: Shrek e Shadow vietati ai minori - Nelle ultime ore il profilo Instagram di Disney Store Italia è stato preso d’assalto dagli hacker che hanno condivido un’immagine hot di Shrek e Shadow di Sony che si dilettano in attività di natura ... Si legge su cinemaserietv.it

Profilo Instagram hackerato come capirlo? - Nello specifico, una questione attualmente molto diffusa resta «come faccio a sapere se qualcuno è entrato ... Segnala esquire.com