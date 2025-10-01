Accordo CEI e Gruppo CDP | 1.000 nuovi posti letto per studenti fuori sede

La Conferenza Episcopale Italiana e Cassa Depositi e Prestiti hanno siglato oggi a Roma un protocollo d’intesa: l’accordo prevede l’istituzione di un fondo immobiliare che porterà alla realizzazione di 1.000 nuovi posti letto a canoni calmierati per studenti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

