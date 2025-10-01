Accordo CEI e Gruppo CDP | 1.000 nuovi posti letto per studenti fuori sede
La Conferenza Episcopale Italiana e Cassa Depositi e Prestiti hanno siglato oggi a Roma un protocollo d’intesa: l’accordo prevede l’istituzione di un fondo immobiliare che porterà alla realizzazione di 1.000 nuovi posti letto a canoni calmierati per studenti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Firmato l'accordo tra CEI e Gruppo CDP: 1.000 nuovi posti letto per studenti fuori sede - E’ stato firmato oggi dalla Cei, la Conferenza episcopale italiana, il Protocollo d'intesa per l’istituzione di un fondo immobiliare, gestito da CDP Real Asset SGR, dedicato alla realizzazione di 1. Segnala acistampa.com
Student housing, accordo tra Cdp e Cei per trasformare immobili religiosi in mille posti letto per studenti fuori sede - La mission è la trasformazione di un portafoglio immobiliare della Chiesa in alloggi a canoni calmierati ... Si legge su milanofinanza.it