Accademia Taekwondo Modena da applausi al Grand Prix oro per Malak El Koudri

1 ott 2025

Prestazione superlativa per gli atleti dell'Accademia Taekwondo Modena del Maestro Andrea Rocciola nella seconda prova del Grand Prix, svoltosi lo scorso weeekend a Vrsac, in Serbia.Esordio Vincente per Malak El Koudri, che nella sua prima gara in una categoria di peso superiore, non sente la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

