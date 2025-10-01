Accadde oggi | 1 ottobre Mao Zedong dà vita alla Repubblica Popolare Cinese
Durante la guida della Cina, Mao sviluppò una politica marxista-leninista e fu promotore di un’alleanza con l’Unione Sovietica, lanciando, nel 1966, la cosiddetta ‘rivoluzione culturale‘ L’1 ottobre 1949 il Grande Timoniere Mao Zedong dichiarò la fondazione della Repubblica Popolare Cinese dopo la sconfitta dell’esercito . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
