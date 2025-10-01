Abusivi e furbetti gli escamotage di tassisti e Ncc a caccia di clienti all' aeroporto di Fiumicino

La scelta della corsa più redditizia, con la ricerca di viaggiatori da "intercettare" - talvolta stranieri - ma anche le minacce nel corso delle identificazioni. La guardia di finanza ha implementato il "giro di vite" intorno all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, in concomitanza anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: abusivi - furbetti

I taxi sulle barricate: "Abusivi e furbetti. Ora nuove regole". Ma è boom di tariffe

CRONACA - Posti barca “abusivi”, a Dervio individuati e sanzionati sette “furbetti” https://lecconotizie.com/cronaca/mandello-cronaca/posti-barca-abusivi-a-dervio-individuati-e-sanzionati-sette-furbetti/ - facebook.com Vai su Facebook

Posti barca “abusivi”, a Dervio individuati e sanzionati sette “furbetti” https://lecconotizie.com/cronaca/mandello-cronaca/posti-barca-abusivi-a-dervio-individuati-e-sanzionati-sette-furbetti/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Autisti e tassisti abusivi a caccia di clienti all’aeroporto di Fiumicino - A individuarli sono stati i carabinieri, che hanno posto l’attenzione presso lo scalo del “Leonardo Da Vinci”. Riporta romatoday.it

Tassisti abusivi a Pozzuoli: portavano i clienti dalla stazione ai lidi. Multe di 20mila euro - Una rete di tassisti abusivi quella scoperta dalla Polizia Municipale di Pozzuoli a Licola, zona periferica della città flegrea: gli agenti hanno sequestrato due veicoli, utilizzati come taxi abusivi, ... Secondo fanpage.it