Abracadabra viaggio nella Bibbia | Eva il serpente Che persuasione

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025

Torna a Ferrara Paolo Borzacchiello, autore, divulgatore e uno dei massimi esperti italiani di intelligenza linguistica e persuasione, sul palco del Teatro Nuovo. L’evento domani, alle 21, con Abracadabra, spettacolo ironico e profondo, un viaggio tra le pagine della Bibbia e i meccanismi della comunicazione moderna. Com’è nata l’idea? "Lavoro nel campo della persuasione linguistica da oltre 25 anni. È ormai un’abitudine per me riconoscere schemi ovunque. E nella Bibbia ce ne sono tantissimi. Leggendola, ho avuto l’intuizione: quei testi contengono principi potentissimi, che possiamo attualizzare e usare nella vita quotidiana, al lavoro, nelle relazioni, nella crescita personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

