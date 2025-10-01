Aboca Museum partecipa al progetto A scuola d' impresa
Con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla storia dell’industria italiana e di favorire lo sviluppo di competenze trasversali, prende il via la terza edizione di “A scuola d’impresa”, il progetto promosso da Museimpresa (Associazione italiana degli archivi e dei musei d’impresa) e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: aboca - museum
Studenti vanno a scuola d’impresa. Il progetto ideato da Aboca Museo - Il progetto "A scuola d’impresa" coinvolge studenti delle scuole superiori in collaborazione con musei e archivi d’impresa italiani, tra cui Aboca Museum di Sansepolcro. Come scrive lanazione.it
“Giornata Nazionale dell’albero”, Aboca celebra la seconda edizione del Progetto Mandorlo - Sansepolcro, 21 novembre 2024 – quasi 40 alberi sono stati piantati questo pomeriggio presso la sede di Aboca in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero. Si legge su lanazione.it