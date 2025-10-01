Aberdeen-Shakhtar Donetsk Conference League 02-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Aberdeen e Shakhtar Donetsk affrontano questa partita in condizioni molto diverse, con i padroni di casa che sono ultimi nella classifica del campionato scozzese mentre gli ospiti sono al comando in quello ucraino. I Dons hanno fatto bene nella stagione scorsa, classificandosi al quinto posto nella Scottish Premiership e vincendo la coppa nazionale battendo per . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: aberdeen - shakhtar
Pronostico Aberdeen-Shakhtar Donetsk 2 Ottobre: tutto ‘apparecchiato’ per gli ucraini - Shakhtar Donetsk, partita clou della UEFA Conference League di giovedì 2 ottobre 2025 alle 21:00: scopri le migliori opzioni di scommesse e lo scenario di una s ... Lo riporta bottadiculo.it
Displaced Shakhtar remain ominous opponents for Aberdeen - torn home but remain a Champions League quality side as they find themselves preparing to face Aberdeen in the Conference League. msn.com scrive