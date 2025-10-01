Abc e consolidato la maggioranza si spacca | FI non vota Bruni | Chiarimento necessario
È crisi. Certificata, in quell’appello della sindaca alla “responsabilità” che ha cercato di tenere unite le fila della maggioranza, di fronte al Bilancio consolidato da votare entro il 30 settembre; in quei tre scranni vuoti di Forza Italia e due su tre di Noi moderati, mentre lei lanciava il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Bilancio consolidato: spaccatura in maggioranza. FI chiede chiarimenti, la Lega il rinvio
Abc e consolidato, la maggioranza si spacca: FI non vota. Bruni: "Chiarimento necessario" - Certificata, in quell'appello della sindaca alla "responsabilità" che ha cercato di tenere unite le fila della maggioranza, di fronte al Bilancio consolidato da votare entro il 30 settembre;
Commissione Bilancio sospesa: la maggioranza si spacca sul consolidato - Divisioni nel centrodestra, rinvio a lunedì e dure accuse dell'opposizione che parla di paralisi politica