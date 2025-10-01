Abbordaggio sulla Flotilla esplode la situazione in Italia | sciopero generale e proteste

Il conflitto in Medio Oriente è giunto al giorno 726 e le tensioni si riflettono anche in Italia. La Cgil e l’ Usb hanno annunciato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. Le posizioni dei sindacati. Per la Cgil, l’azione contro le navi civili con a bordo cittadini italiani rappresenta “un fatto di gravità estrema”: “Non è soltanto un crimine contro persone inermi – sottolinea il sindacato – ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i principi costituzionali”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

