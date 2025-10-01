Abbordaggio sulla Flotilla esplode la situazione in Italia | sciopero generale e proteste
Il conflitto in Medio Oriente è giunto al giorno 726 e le tensioni si riflettono anche in Italia. La Cgil e l’ Usb hanno annunciato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana. Le posizioni dei sindacati. Per la Cgil, l’azione contro le navi civili con a bordo cittadini italiani rappresenta “un fatto di gravità estrema”: “Non è soltanto un crimine contro persone inermi – sottolinea il sindacato – ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i principi costituzionali”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: abbordaggio - flotilla
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
In corso l'abbordaggio della Flotilla - X Vai su X
Israele ha iniziato le azioni di abbordaggio contro la Global Sumud Flotilla. Le navi israeliane hanno circondato le imbarcazioni, l’assalto è in corso. Donne e uomini che portano cibo e medicine sono ora sotto minaccia diretta, in acque internazionali, da parte - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, abbordaggio delle forze israeliane in corso. L'ultimo avviso di stop: «State entrando in zona bloccata». Gli attivisti: «Alma circondata, fermato l'equipaggio» - Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente». Si legge su ilmattino.it
Flotilla bloccata da Israele, scatta la protesta - TOSCANA: Cortei a Livorno, Siena, Pisa e Firenze, mentre Cgil e Usb annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 Ottobre. Segnala toscanamedianews.it