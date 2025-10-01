Abbordaggio israeliano alla Flotilla gli attivisti con le mani in alto – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 01 ottobre 2025 Ecco le immagini della videosorveglianza delle navi della missione Flotilla, che in contemporanea trasmettono la diretta della navigazione. Sono iniziate le prime manovre di abbordaggio dei soldati israeliani. Ecco gli attivisti con le mani in alto. Flotilla Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Flotilla, l’abbordaggio israeliano è iniziato: “Sono a bordo”

Flotilla, l’abbordaggio israeliano è iniziato: “Sono a bordo”, fermato l’equipaggio dell’Alma

Flotilla, parte l’abbordaggio israeliano e in Italia migliaia di manifestanti in strada. Da Milano a Napoli, da Genova a Roma la protesta pacifica a sostegno della missione

abbordaggio israeliano flotilla attivistiFlotilla, così si è svolto l'abbordaggio: l'alt israeliano, i cellulari buttati in mare, l'arresto di Greta Thunberg. La ricostruzione - L’Alma è in testa alla Flotilla e a bordo, nella veste di capitano simbolico, c’è Greta Thunberg. Si legge su ilmessaggero.it

abbordaggio israeliano flotilla attivistiIsraele abborda la Flotilla illegalmente, fermati gli attivisti. «Saranno espulsi». Proteste in tutt’Italia - Dodici motovedette della Marina dello Stato ebraico hanno intercettato le prime imbarcazioni della flotta umanitaria. Secondo editorialedomani.it

