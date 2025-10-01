Abbordaggio Flotilla manifestanti pro-Palestina occupano stazione di Napoli centrale a Roma forze dell’ordine cinturano Termini - VIDEO
Proteste in tutta Italia in seguito all'abbordaggio della Flotilla avvenuto a 75 miglia dalle coste di Gaza Proteste in tutta Italia in seguito all'abbordaggio della Flotilla avvenuto a 75 miglia dalle coste di Gaza. Manifestanti pro-Palestina e studenti del Collettivo autorganizzato universi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: abbordaggio - flotilla
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
Flotilla, il videomessaggio di Greta Thunberg prima dell'abbordaggio di Israele https://tg.la7.it/esteri/flotilla-grata-thunberg-messaggio-abbordaggio-israele-01-10-2025-245213… - X Vai su X
"Al momento 20 imbarcazioni stanno venendo verso di noi, alcune sono all'interno della Flotilla e non sappiamo le loro intenzioni. Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza per rompere il blocco navale, aprire un corridoio umanitario permane - facebook.com Vai su Facebook
Occupata la stazione di Napoli: raduno delle sigle pro-Pal a Roma. L’Usb convoca lo sciopero generale per venerdì - Palestina sui binari a Napoli, a Roma raduno per nuove azioni. Scrive ilfattoquotidiano.it
Flotilla, manifestanti Pro-Pal bloccano la stazione centrale di Napoli. Venerdì sciopero generale indetto da Cgil e Usb - Venerdì sciopero generale indetto da Cgil e Usb ... Segnala italpress.com