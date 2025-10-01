Abbordaggio Flotilla imperversa la protesta in Italia | manifestazioni a Roma e scioperi in vista
L’abbordaggio in corso da parte delle forze israeliane contro la Flotilla diretta a Gaza continua a suscitare reazioni e tensioni anche in Italia. Dopo la notizia del fermo di membri dell’equipaggio della nave Alma, la situazione si è spostata anche sul piano interno: le forze dell’ordine stanno cinturando l’area della stazione Termini a Roma, dove si stanno concentrando manifestanti in solidarietà. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: abbordaggio - flotilla
Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria
Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”
Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”
Flotilla, il videomessaggio di Greta Thunberg prima dell'abbordaggio di Israele https://tg.la7.it/esteri/flotilla-grata-thunberg-messaggio-abbordaggio-israele-01-10-2025-245213… - X Vai su X
"Al momento 20 imbarcazioni stanno venendo verso di noi, alcune sono all'interno della Flotilla e non sappiamo le loro intenzioni. Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza per rompere il blocco navale, aprire un corridoio umanitario permane - facebook.com Vai su Facebook
Abbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: manifestazioni a Roma e scioperi in vista - L’abbordaggio in corso da parte delle forze israeliane contro la Flotilla diretta a Gaza continua a suscitare reazioni e tensioni anche in Italia . Da gazzettadelsud.it
Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Pro Pal occupano la stazione di Napoli. Forze ordine cinturano Termini a Roma - Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. Secondo ilmattino.it